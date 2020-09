Covid, Bassetti: «Restate calmi, non è più come a marzo. La malattia adesso è cambiata» (Di domenica 27 settembre 2020) «Oggi il Covid è una malattia molto diversa. Dobbiamo imparare a conviverci per i prossimi mesi e forse anni. Continueremo ad avere persone positive. Ma se resteranno il 2%, massimo 3% di quelli testati, non sarà difficile tenerla controllata». Lo sottolinea Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Coronavirus, Bassetti: «Qualcosa è cambiato» «La qualità dei ricoveri è molto cambiata rispetto a marzo-aprile», rileva l’infettivologo su facebook. Questo, «non tanto per l’età media che, a differenza di quanto viene detto, non è molto diversa. Da giugno ad oggi al San Martino di Genova ci sono stati 90 ricoveri e un solo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) «Oggi ilè unamolto diversa. Dobbiamo imparare a conviverci per i prossimi mesi e forse anni. Continueremo ad avere persone positive. Ma se resteranno il 2%, massimo 3% di quelli testati, non sarà difficile tenerla controllata». Lo sottolinea Matteo, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Coronavirus,: «Qualcosa è cambiato» «La qualità dei ricoveri è moltorispetto a-aprile», rileva l’infettivologo su facebook. Questo, «non tanto per l’età media che, a differenza di quanto viene detto, non è molto diversa. Da giugno ad oggi al San Martino di Genova ci sono stati 90 ricoveri e un solo ...

