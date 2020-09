Caso Suarez, Paratici: “Agito nella massima trasparenza” (Di domenica 27 settembre 2020) Paratici sul Caso Suarez: “Noi abbiamo agito in totale trasparenza e nel rispetto delle regole. Siamo serenissimi”. Intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita tra Roma e Juventus, Paratici ha parlato del Caso Suarez, che da giorni tiene i tifosi bianconeri con il fiato sospeso anche dal punto di vista sportivo per l’indagine della Procura della FIGC. Caso Suarez, Paratici: “Noi abbiamo agito nella totale trasparenza” Paratici, che era venuto alla ribalta in settimana proprio per il Caso Suarez, ha ribadito come il club abbia agito nel pieno rispetto delle regole e con la massima trasparenza. “Non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020)sul: “Noi abbiamo agito in totale trasparenza e nel rispetto delle regole. Siamo serenissimi”. Intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita tra Roma e Juventus,ha parlato del, che da giorni tiene i tifosi bianconeri con il fiato sospeso anche dal punto di vista sportivo per l’indagine della Procura della FIGC.: “Noi abbiamo agitototale trasparenza”, che era venuto alla ribalta in settimana proprio per il, ha ribadito come il club abbia agito nel pieno rispetto delle regole e con latrasparenza. “Non ...

