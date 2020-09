Avellino-Turris, le probabili formazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alle 17.30 l’Avellino scenderà in campo al Partenio-Lombardi per affrontare la Turris in quella che sarà la prima giornata del campionato di LegaPro. Piero Braglia ha convocato 19 elementi, dovrà fare meno di Laezza (infortunato), Ciancio e Silvestri (squalificati), Rizzo (rientrato al Livorno). Il tecnico toscano si affiderà al 3-5-2: Forte tra i pali; Dossena, Miceli e Rocchi in difesa; Adamo a destra e il neo arrivato Tito sul versante opposto; Aloi, De Francesco e Bruzzo a centrocampo; Maniero e Santaniello in attacco. I corallini di Franco Fabiano dovranno fare i conti con l’assenza di Longo. Il tridente sarà composto da Giannone, Persano e Pandolfi. Partenza dalla panchina per gli ex Da Dalt e Sandomenico. Le probabili ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle 17.30 l’scenderà in campo al Partenio-Lombardi per affrontare lain quella che sarà la prima giornata del campionato di LegaPro. Piero Braglia ha convocato 19 elementi, dovrà fare meno di Laezza (infortunato), Ciancio e Silvestri (squalificati), Rizzo (rientrato al Livorno). Il tecnico toscano si affiderà al 3-5-2: Forte tra i pali; Dossena, Miceli e Rocchi in difesa; Adamo a destra e il neo arrivato Tito sul versante opposto; Aloi, De Francesco e Bruzzo a centrocampo; Maniero e Santaniello in attacco. I corallini di Franco Fabiano dovranno fare i conti con l’assenza di Longo. Il tridente sarà composto da Giannone, Persano e Pandolfi. Partenza dalla panchina per gli ex Da Dalt e Sandomenico. Le...

