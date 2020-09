Tridico si triplica lo stipendio ma l' Inps perde pezzi

(Di sabato 26 settembre 2020) Non è vero che il Covid ci ha reso tutti più poveri. C'è una persona che è diventata molto più ricca: Pasquale, il Presidente dell'. Proprio lui, quello che ha fatto incagliare la cassa integrazione per mesi, oggi si vede quasire lo: da 62 mila a 150 mila euro all'anno. Avete letto bene. E chi si è preso la responsabilità di questo aumento? Tenetevi forte: lui stesso, Pasquale. Nel senso che Pasquale ha aumentato lo. O, se preferite,ha aumentato loa Pasquale. O, se volete, il Presidente dell'si è guardato allo specchio, si è stretto la mano da solo, si è dato una pacca ...

Una busta paga più che raddoppiata, con effetto retroattivo. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che prima guadagnava 62mila euro l'anno, ora ne guadagna 150mila. Un aumento non da poco, rivela ...Una maggiorazione che fa schizzare lo stipendio a 150mila euro, il 50 per cento in più di quanto percepiva il suo predecessore,. e poi, zitti zitti, ci prendevano tutti quanti per il c...'. Dimissioni ...