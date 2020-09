Roma-Juventus | Pirlo | “Morata è un giocatore importante” Fonseca | “Dzeko titolare”

(Di sabato 26 settembre 2020), le dichiarazioni della vigilia.: “Sceglierò i giocatori migliori per questa sfida”.– Vigilia diper Andreae Paulo. Entrambi i tecnici hanno parlato in conferenza stampa presentando la sfida dell’Olimpico, in programma alle 20.30 di domenica 27 settembre 2020., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaè ritornato sulla questione attaccante: “Per noi Morata è unmolto importante – ha detto il tecnico bianconero citato da tuttomercatoweb.com – non è vero che è stata la nostra ...

juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - juventusfc : Eye On... ?? Focus sui nostri avversari di domani! - juventusfc : A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? - mouritssinaga : RT @DiMarzio: #RomaJuve, #Pirlo: '#Morata era una priorità. #Dybala convocato? Decidiamo nel pomeriggio' - davideinno85 : RT @JuventusTV: Alle 13:00 parla Mister #Pirlo alla vigilia di #RomaJuve ??? LIVE, QUI ? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

ROMA - "Ho parlato con Dzeko in questi giorni. E' molto motivato, non è vero che si è rifiutato di entrare in campo a Verona: si è allenato bene e giocherà". Paulo Fonseca punta forte sul centravanti ...ROMA - "Non c'è niente da spiegare. Ho detto "mai alla Juve" perché eravamo in lotta con la Juve per alcuni giocatori, lo stesso Chiellini che era d'accordo con noi, poi è arrivato Moggi a piedi uniti ...