Puglia, maltempo: allerta, ancora codice arancione per il vento e codice giallo per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 26 settembre 2020) ancora codice arancione per venti fino a burrasca forte dai quadranti occidentali. allerta per l’intera giornata. Per la Puglia il dipartimento della Protezione civile ha emesso anche l’allerta con validità fino alle 20: codice giallo per l’intera regione, ciò in relazione a possibili temporali. (immagini: fonte Protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, maltempo: allerta, ancora codice arancione per il ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 settembre 2020)per venti fino a burrasca forte dai quadranti occidentali.per l’intera giornata. Per lail dipartimento dellaha emesso anche l’con validità fino alle 20:per l’intera regione, ciò in relazione a possibili. (immagini: fontedella) L'articoloper il ...

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta, ancora codice arancione per il vento e codice giallo per temporali (immagine: f… - Borderline_24 : #Maltempo in #Puglia, #Fulmine colpisce e danneggia chiesa a #Mola - Miziok67 : RT @LuceverdeRadio: ??#Maltempo sabato #26settembre #allertaArancione e #allertaGialla in nove regioni ????? in #Veneto #Umbria #Lazio #Campa… - LuceverdeRadio : ??#Maltempo sabato #26settembre #allertaArancione e #allertaGialla in nove regioni ????? in #Veneto #Umbria #Lazio… - paoloangeloRF : “Piogge in Sardegna ,forti al centro sud tirrenico, poche in Puglia e Sicilia e al nord-est quantità di precipitazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Nuova ondata di maltempo nel Foggiano, allerta meteo della Protezione civile in Puglia l'Immediato Allerta arancione anche in Basilicata. Ecco dove

E' arrivato il maltempo in Basilicata, con tre giorni di pioggia anche intensa nei settori settentrionale e occidentale della Basilicata. Mentre i venti spireranno da forti a burrasca dai quadranti oc ...

Puglia, allerta maltempo: vento fino a burrasca forte, codice arancione

Secondo quanto diffuso dal bollettino regionale, da domani alle 14 e per le successive 24-30 ore, sono previsti venti di burrasca con raffiche di burrasca forte in prevalenza dai quadranti… Leggi ...

E' arrivato il maltempo in Basilicata, con tre giorni di pioggia anche intensa nei settori settentrionale e occidentale della Basilicata. Mentre i venti spireranno da forti a burrasca dai quadranti oc ...Secondo quanto diffuso dal bollettino regionale, da domani alle 14 e per le successive 24-30 ore, sono previsti venti di burrasca con raffiche di burrasca forte in prevalenza dai quadranti… Leggi ...