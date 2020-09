Probabili formazioni Cagliari-Lazio | seconda giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 26 settembre nella cornice della Sardegna Arena. C’è grande attesa per assistere a questa sfida da non perdere e che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi all’esordio assoluto in questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match.– Spazio al 4-3-3 con Sottil, Simeone e Joao Pedro. A centrocampo i favoriti sono Nandez, Marin e Rog mentre in difesa, in attesa delle ...