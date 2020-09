Parma, Kurtic rischia di saltare il Bologna per via di un vizio di regolamento: “Chiediamo chiarimenti” (Di sabato 26 settembre 2020) Il Parma rischia di fare a meno di Jasmin Kurtic contro il Bologna. Il Parma chiede spiegazioni alla Lega Calcio circa la squalifica che, nella gara contro il Lecce dello scorso campionato (l’ultima), accumulava i cinque cartellini gialli che si tramutavano in una squalifica per una giornata. Kurtic, che per questo motivo non è stato inserito in lista per la gara contro il Napoli, in teoria ha scontato la squalifica, ma le regole al momento non chiarificano la situazione, costringendo i ducali a chiedere spiegazioni alla Lega. Visto il caso Diawara e la sconfitta a tavolino rimediata dalla Roma, il Parma ha voluto cautelarsi prima di inserire in lista Kurtic. Di seguito il comunicato. “Il Parma Calcio 1913 ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Ildi fare a meno di Jasmincontro il. Ilchiede spiegazioni alla Lega Calcio circa la squalifica che, nella gara contro il Lecce dello scorso campionato (l’ultima), accumulava i cinque cartellini gialli che si tramutavano in una squalifica per una giornata., che per questo motivo non è stato inserito in lista per la gara contro il Napoli, in teoria ha scontato la squalifica, ma le regole al momento non chiarificano la situazione, costringendo i ducali a chiedere spiegazioni alla Lega. Visto il caso Diawara e la sconfitta a tavolino rimediata dalla Roma, ilha voluto cautelarsi prima di inserire in lista. Di seguito il comunicato. “IlCalcio 1913 ...

