Mick Schumacher vince ancora in Formula2, leadership rafforzata (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la vittoria di Monza, Mick Schumacher si ripete anche a Sochi. Il tedesco, figlio della leggenda di Formula 1 Michael, si impone nella Feature Race di Formula 2 del GP di Russia davanti a Tsunoda e al principale rivale per il titolo Callum Ilott. Con questo successo il pilota della Ferrari Driver Academy si porta a 186 punti in classifica generale e allunga in vetta su Ilott che ora è a quota 168 punti, a 18 punti di distacco da Schumi jr che vede dunque vicina la possibilità di conquistare il titolo iridato. Domani a Sochi la Sprint Race nella quale il tedesco potrebbe prendere ulteriormente il largo e ipotecare la prima posizione nella classifica del Mondiale 2020.

