Jasmine Trinca protagonista con Clive Owen di Guida romantica a posti perduti | “Siamo tutti un po’ bugiardi”

(Di sabato 26 settembre 2020) Intervista ae Giorgia Farina,e regista di, road movie conal confine del disagio esistenziale. Dopo il passaggio a Venezia nella sezione Giornate degli Autori della 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema, è nelle sale italiane dal 24 settembre, opera terza di Giorgia Farina, con protagonistinei ruoli di Allegra e Benno. Scrittrice di viaggi murata in casa lei, presentatore televisivo che nasconde un problema di alcolismo lui, per una serie di ...

viaggioneilibri : RT @AndreeCucc: Si perché Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto, Elio Germano, Lino Guanciale, Jasmi… - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Si perché Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto, Elio Germano, Lino Guanciale, Jasmi… - Sparvieronero1 : RT @WeCinema: Week end al cinema: Dalla Mostra di Venezia 'Padrenostro' con @pfavino e 'Guida romantica a posti perduti' con Cliwe Owen-Jas… - vnastasja : RT @AndreeCucc: Si perché Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto, Elio Germano, Lino Guanciale, Jasmi… - hrdcrimar : RT @AndreeCucc: Si perché Alessandro Borghi, Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto, Elio Germano, Lino Guanciale, Jasmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Trinca

In bilico tra sale e streaming, il sistema cinema riprende a muoversi. Incassi e presenze sono ancora lontane dai livelli pre Covid, ma di qui a Natale c’è la speranza comune che il recupero possa far ...Ha debuttato ieri nel nostro Paese Guida Romantica a Posti Perduti, pellicola di cui oggi vi mostriamo una nuova clip. Scritta e diretta da Giorgia Farina, l'opera vede recitare come protagonisti Cliv ...