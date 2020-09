Giulio Raselli e Giulia D’Urso, è finita: “Stili di vita troppo diversi” (Di sabato 26 settembre 2020) È finita tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La storia d’amore della coppia, iniziata nel contesto di Uomini e Donne, è giunta ormai al capolinea. I fan dei due ragazzi, nell’ultimo periodo, avevano iniziato a nutrire qualche dubbio a riguardo, soprattutto per via dei molteplici indizi che gli ex partecipanti del talent show condotto da Maria De Filippi avevano iniziato a disseminare. I più evidenti dei quali riguardano l’universo dei social network. Qui, da giorni, sono spariti scatti della coppia, storie che ritraggono Giulio e Giulia insieme, anche solo riferimenti l’uno all’altra. E sono comparse, invece, le domande e le curiosità dei follower. L’annuncio sui social È sempre tramite i canali social, che ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 settembre 2020) ÈtraD’Urso. La storia d’amore della coppia, iniziata nel contesto di Uomini e Donne, è giunta ormai al capolinea. I fan dei due ragazzi, nell’ultimo periodo, avevano iniziato a nutrire qualche dubbio a riguardo, soprattutto per via dei molteplici indizi che gli ex partecipanti del talent show condotto da Maria De Filippi avevano iniziato a disseminare. I più evidenti dei quali riguardano l’universo dei social network. Qui, da giorni, sono spariti scatti della coppia, storie che ritraggonoinsieme, anche solo riferimenti l’uno all’altra. E sono comparse, invece, le domande e le curiosità dei follower. L’annuncio sui social È sempre tramite i canali social, che ...

QuotidianPost : Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono in pausa: cosa è successo - zazoomblog : “È tutto vero”. La conferma arriva proprio da Giulio Raselli: l’ex tronista vuota il sacco - #tutto #vero”.… - oltremareee : RT @screnni: Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati Vi interessava? Credo di no - MondoTV241 : Giulio Raselli e Giulia D'Urso una forte crisi, rapporto al capolinea? Ecco la loro storia... #giulioraselli… - federjzska : RT @screnni: Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati Vi interessava? Credo di no -