Gabriel Garko rompe il silenzio dopo il coming out: "Grazie" (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko ha parlato dopo la burrascosa puntata di ieri, in cui ha condiviso con i telespettatori del Grande Fratello Vip il suo coming out. L'attore ha infatti fatto capire di essere gay e che ci sono delle motivazioni sul perché del segreto mantenuto finora. Si sospetta infatti che Garko sia stato costretto a mantenere il riserbo sulla sua identità sessuale per il suo lavoro. Un collegamento con l'Ares Gate, lo scandalo riguardante la casa produttrice su cui diversi attori raccontano inquietanti retroscena. Garko non si è espresso su questo, ma ha comunque condiviso un post ironico per ringraziare i suoi fan e colleghi del tanto sostegno ricevuto dopo le sue dichiarazioni.

