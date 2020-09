Fiorentina beffata a San Siro: l’Inter vince 4-3. Non basta un Ribery stellare. Pagelle (Di sabato 26 settembre 2020) Viola subito in vantaggio con Kuamè, ragiunti nel finale del primo tempo da Lautaro Martinez. Poi l'autorete di Ceccherini. Ma Ribery ribalta il risultato facendosegnare prima Castrovilli poi Chiesa. Gli errori sotto port di Kouamè e Vlahovic risultano decisivi e i cambi sbagliati di Iachini permettono all'Inter di trovare il 3-3 con Lukaku e di vincere con D'Ambrosio Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) Viola subito in vantaggio con Kuamè, ragiunti nel finale del primo tempo da Lautaro Martinez. Poi l'autorete di Ceccherini. Maribalta il risultato facendosegnare prima Castrovilli poi Chiesa. Gli errori sotto port di Kouamè e Vlahovic risultano decisivi e i cambi sbagliati di Iachini permettono all'Inter di trovare il 3-3 con Lukaku e dire con D'Ambrosio

