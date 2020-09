napolista : Corsera: il #Napoli sta definendo il prestito di #Vecino Il calciatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto d… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CorSera – Spuntano intercettazioni del Rettore dell’Università di Perug… - SeEarn : CORSERA – ESAME SUAREZ, RICHIESTA PARTITA DIRETTAMENTE DA PARATICI? #Suarez #esame #UniversitàPerugia #richiesta… - NCN_it : CORSERA – ESAME SUAREZ, RICHIESTA PARTITA DIRETTAMENTE DA PARATICI? #Suarez #esame #UniversitàPerugia #richiesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Napoli

IlNapolista

Il club di Manchester ha virato su José Maria Gimenez dell’Atletico Madrid che arriverà nel 2021 per circa 80 milioni di euro. CLICCA PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER (CalcioNapoli1926.it) In casa Napoli ...ALTRI IN USCITA – Non solo Skriniar e Vecino perché anche Nainggolan e Brozovic restano tra i possibili partenti. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’interesse del Tottenham per Skriniar ...