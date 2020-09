Ciclismo | Filippo Ganna è oro alla crono Mondiale

(Di sabato 26 settembre 2020) Un metro e 93, pedalata potente, non certo da scalatore. Frequenze alte sempre oltre i 500 watt con punte a 800. Un treno. Perla bici è questo: velocità e muscoli a 60 km orari. ...

GiuseppeConteIT : Filippo Ganna riscrive la storia del ciclismo italiano divenendo il primo azzurro a vincere la maglia iridata a cronometro.

Roma - Continua la favola di Filippo Ganna. Il quadri-campione mondiale di inseguimento individuale su pista (di cui 3 titoli consecutivi, dal 2018 a quest'anno) ha raggiunto la consacrazione planetar ...C'era molta preoccupazione in vista dei Campionati del Mondo su strada per il campione lettone Viesturs Luksevics, investito in allenamento una settimana fa a poche ore dal Giro dell'Appennino. Le con ...