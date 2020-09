Caso Suarez, l’attacco dell’ex Inter: “C’è dietro la Juve, è il loro stile. Mi stanno sul ca**o” (Di sabato 26 settembre 2020) Una rivalità mai sopita, un sentimento di odio sportivo che ancora cova e vive forte in Nicola Berti. L’ex Inter non ha mai fatto mistero della sua non simpatia verso la Juve e in un’Intervista a ‘Mowmag.com’ ha ribadito il concetto, dicendo la sua sul Caso Suarez: “Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel Caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono antiJuventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Una rivalità mai sopita, un sentimento di odio sportivo che ancora cova e vive forte in Nicola Berti. L’exnon ha mai fatto mistero della sua non simpatia verso lae in un’vista a ‘Mowmag.com’ ha ribadito il concetto, dicendo la sua sul: “Secondo me c’èlantus sicuro nel. È il, il classico. Lo sapete che sono antintino da quando sono nato, mida sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è cheviene a ...

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - HuguetSoria : RT @gadlernertweet: Ora che l'inchiesta di #Perugia sull'esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l'interessamento di personaggi che contan… - giugimulas : RT @gadlernertweet: Ora che l'inchiesta di #Perugia sull'esame-farsa al calciatore #Suarez rivela l'interessamento di personaggi che contan… -