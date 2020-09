Accordo raggiunto con il Potenza, Silvestri sarà un calciatore dell’Avellino (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sbaragliata la concorrenza del Catania. L’Avellino ha raggiunto l’Accordo con il Potenza per l’arrivo del difensore Luigi Silvestri. Come anticipato nei giorni scorsi, l’Accordo con il calciatore è stato raggiunto nella giornata di mercoledì. Intesa economica anche con il patron dei lucani, Salvatore Caiata. Elemento di spiccata esperienza che darà all’Avellino il giusto apporto al reparto difensivo dopo l’infortunio di Giuliano Laezza. Il mercato non è finito qui per la formazione irpina. Dopo l’Accordo tra Aic e LegaPro le liste saranno formate da 25 elementi (24+1 under 2001). Nel mirino c’è sempre Domenico Mungo del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sbaragliata la concorrenza del Catania. L’Avellino hal’con ilper l’arrivo del difensore Luigi. Come anticipato nei giorni scorsi, l’con ilè statonella giornata di mercoledì. Intesa economica anche con il patron dei lucani, Salvatore Caiata. Elemento di spiccata esperienza che darà all’Avellino il giusto apporto al reparto difensivo dopo l’infortunio di Giuliano Laezza. Il mercato non è finito qui per la formazione irpina. Dopo l’tra Aic e LegaPro le liste saranno formate da 25 elementi (24+1 under 2001). Nel mirino c’è sempre Domenico Mungo del ...

