Ultim’ora, Raffaele Fitto e la moglie positivi al Coronavirus (Di venerdì 25 settembre 2020) A renderlo noto è stato lo stesso Raffaele Fitto sulla sua pagina Facebook. L’esponente di Fratelli d’Italia è risultato essere positivo al Coronavirus. Fitto e la moglie si sono sottoposti al tampone dopo che un suo stretto collaboratore era risultato positivo. “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 25 settembre 2020) A renderlo noto è stato lo stessosulla sua pagina Facebook. L’esponente di Fratelli d’Italia è risultato essere positivo ale lasi sono sottoposti al tampone dopo che un suo stretto collaboratore era risultato positivo. “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della suatà al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e miasiamo risultatianche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a ...

