Sampdoria | è ufficiale l' arrivo di Candreva

sampdoria : ?? #Candreva è blucerchiato: il centrocampista si lega alla #Sampdoria fino al 2024 ?? - sampdoria : ????? Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 - DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - Fmastromarco98 : RT @sampdoria: ????? Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 - ferraiolia : RT @sampdoria: ????? Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria è

Esperto ma non appagato, allenatore «anziano» della categoria (intesa come lunga militanza, costruita dopo una paziente gavetta) ma alla ricerca di una nuova alba calcistica. Fabrizio Castori, dodici ...Negli ultimi minuti è arrivato l'ufficialità del trasferimento di Antonio Candreva dall'Inter alla Sampdoria "a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo si legge sul ...