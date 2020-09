Lorella Boccia smentisce la gravidanza: “L’idea c’è ma con calma…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Da pochi mesi hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio la coppia formata da Lorella Boccia e Niccolò Presta e per l’occasione hanno deciso di cenare a lume di candela. I due sono molto amati dal pubblico che si chiede quando arriverà un piccolo nella loro casa. Dopo aver passato la quarantena insieme, da come racconta la stessa Lorella nel settimanale Eva Tremila, il loro legame sembra essersi ancora più stretto. Confessando di aver trovato l’uomo giusto da avere accanto visto il suo bellissimo e dolce carattere nei suoi confronti. Lorella Boccia smentisce la gravidanza Nessuna crisi per la coppia da quando hanno deciso di passare il resto della vita insieme e proprio per come vengono visti, i loro fan aspettano la ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020) Da pochi mesi hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio la coppia formata dae Niccolò Presta e per l’occasione hanno deciso di cenare a lume di candela. I due sono molto amati dal pubblico che si chiede quando arriverà un piccolo nella loro casa. Dopo aver passato la quarantena insieme, da come racconta la stessanel settimanale Eva Tremila, il loro legame sembra essersi ancora più stretto. Confessando di aver trovato l’uomo giusto da avere accanto visto il suo bellissimo e dolce carattere nei suoi confronti.laNessuna crisi per la coppia da quando hanno deciso di passare il resto della vita insieme e proprio per come vengono visti, i loro fan aspettano la ...

