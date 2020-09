Juve, possibile una nuova rivoluzione dirigenziale: chi rischia e chi può arrivare (Di venerdì 25 settembre 2020) La Juventus pensa a un nuovo ricambio in dirigenza. Voci sull'addio di Fabio Paratici e il ritorno di Francesco Calvo Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) Lantus pensa a un nuovo ricambio in dirigenza. Voci sull'addio di Fabio Paratici e il ritorno di Francesco Calvo

tuttosport : #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - zazoomblog : Juve Paratici rischia il posto. Dopo il mercato possibile addio: cè già chi lo vuole - #Paratici… - Jeky655321 : @_deep_x ciao Deep,come ti hanno giàrisposto alcuni,qua non é questione di aver fatto o meno qualcosa, perché é pal… - Nic67finalfine : RT @mirkonicolino: Una possibile chiave di lettura: si indaga da febbraio su un ateneo, non emerge granché ma ci sono milioni dei contribue… - BrunoGiovanni6 : RT @mirkonicolino: Una possibile chiave di lettura: si indaga da febbraio su un ateneo, non emerge granché ma ci sono milioni dei contribue… -