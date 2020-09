Inaugurazione del primo impianto BTS Biogasalimentato con sansa di olive (Di venerdì 25 settembre 2020) (Andria, 25 settembre 2020) - L'impianto è uno dei primi in Europa a essere alimentato al 100% con il materiale organico di risulta della molitura delle olive Andria (BT), 25 settembre 2020 – BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano, inaugura il nuovo impianto progettato e costruito per Agrolio, azienda della famiglia Agresti di Andria, da cinque generazioni impegnata nella produzione di olio extravergine di oliva. L'unicità dell'impianto, già operativo da un anno, sta nell'essere uno dei primi in Europa alimentato al 100% con la sansa di oliva e quindi nella capacità di gestire il processo di fermentazione della sansa nel digestore. L'efficienza e la funzionalità ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) (Andria, 25 settembre 2020) - L'è uno dei primi in Europa a essere alimentato al 100% con il materiale organico di risulta della molitura delleAndria (BT), 25 settembre 2020 – BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano, inaugura il nuovoprogettato e costruito per Agrolio, azienda della famiglia Agresti di Andria, da cinque generazioni impegnata nella produzione di olio extravergine di oliva. L'unicità dell', già operativo da un anno, sta nell'essere uno dei primi in Europa alimentato al 100% con ladi oliva e quindi nella capacità di gestire il processo di fermentazione dellanel digestore. L'efficienza e la funzionalità ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato stamattina in Palazzo Vecchio, a Firenze, per partecipare all’inaugurazione del Festival dell’Economia Civile, manifestazione che si terrà f ...

Emergenza criminalità a San Severo, sindaco scrive a ministro Interno: “Mezzi e uomini per contrasto a ‘famiglie’ e ‘cani sciolti'”

Nel mese di marzo del 2018 c’è stata la inaugurazione del RPC alla presenza dell’allora Ministro dell’Interno Marco Minniti e del Capo della Polizia Franco Gabrielli, persone di grande spessore umano ...

