Il sogno di Jill è realtà | i calciatori esaudiscono il suo desiderio VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Accolto l’appello lanciato per ildi, il piccolo tifoso azzurro del Congo in cura presso l’ospedale di Kimbondo. Koulibaly e Ghoulam gli dedicano un. Ildel giovanissimo è quello di essere per un giorno un calciatore e numerosi tifosi partenopei, in questi giorni, hanno lanciato un appello per far arrivare ildiin cui lancia un fortissimo “Forza Napoli” ai giocatori azzurri. “È davvero una grande emozione – spiegano dall’ospedale – per tutti noi ma soprattutto per i bambini di Kimbondo e per il nostroricevere questomessaggio. Sapere che la grande forza e il tifo diper ...