Formula 1 | dominio Mercedes nelle libere di Sochi | Bottas davanti ad Hamilton

(Di venerdì 25 settembre 2020)1, le provedel GP di Russia. Valtteriil più veloce, Lewissubito dietro. Ferrari in ripresa.(RUSSIA) –1, le provedel GP di Russia. La prima giornata in Russia è dominata da Valtteriche fa registrare il miglior crono sia nella prima che nella seconda sessione. Dietro di lui Lewische ha fatto sul serio nel pomeriggio dopo una prima mattinata di test. Dietro di loro il vuoto con Daniel Ricciardo, terzo, che nella seconda sessione ha registrato oltre un secondo di ritardo. Ferrari in chiaroscuro – Per la Ferrari un venerdì di test. Le novità portate sembrano aver ridotto il gap con le avversarie con la seconda fila che ...

Mattia Binotto si congratula con Stefano Domenicali per la nomina a Ceo della Formula 1, e ringrazia Chase Carey per il lavoro svolto in questi anni. Al sito della Ferrari, Binotto ha voluto fare i co ...L’instancabile Circus della F1, in un anno a dir poco incerto a causa della Pandemia globale scatenata dal Coronavirus, si sposta sulle rive del Mar Nero e più esattamente nella città di Sochi, per da ...