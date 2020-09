Epatite C | l’allarme | “Screening fermi per la pandemia | devono ripartire subito”

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio CraxiL’infezione da Hcv può provocare complicanze anche fatali come la cirrosi e il tumore epatico. In Italia vi sono almeno 200mila pazienti con cirrosi epatica, dovuta nel 50% dei casi proprio all’Hcv (il resto 20% Alcool, 20% Nafld, 10% Hbv). Ne muoiono almeno 20mila per anno, di cui la metà per lo sviluppo di un carcinoma epatocellulare che si sovrappone alla cirrosi. “Il trapianto epatico è una risorsa salvavita per questi pazienti se in fase avanzata, ma è applicabile, per età o per altre comorbidità e in ogni caso per disponibilità di organi, per un paziente ogni 20 che muoiono di cirrosi– spiega Antonio Craxì, ordinario di Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Palermo–. Le terapie antivirali stanno significativamente riducendo la mortalità per Hcv e Hbv, anche se non cancellano il rischio di cancro. I numeri totali della cirrosi rimangono immutati perché aumenta la mortalità da Nafld. Lo screening per Hcv, finanziato con 71,5 milioni quest’anno dovrebbe consentire il completamento dei programmi di eradicazione di Hcv. La pandemia ha tuttavia rallentato in maniera assai significativa l’avvio del programma e in ogni caso delle terapie anti-Hcv. Si calcola che un ritardo di un anno nella cura per l’epatite C peserà fra 5 anni in aumento di circa 7 mila morti per cirrosi da Hcv, solo per l’Italia”.LE CONSEGUENZE DELL’EPATITE C A LIVELLO SISTEMICOIl rischio che scaturisce dall’Hcv non è esclusivamente epatologico (con possibile evoluzione da epatite a cirrosi), ma si estrinseca anche a livello sistemico. “L’eradicazione del virus permette in molti casi la cura non solo della malattia epatica ma ne impedisce la sua progressione anche nell’ambito extraepatico – sottolinea Erica Villa, ordinario di Gastroenterologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia-. Questa nuova e più ampia visione dell’infezione ha portato ad una stretta collaborazione interdisciplinare con lo scopo di individuare e trattare soggetti Hcv positivi esclusi dal trattamento antivirale fino all’avvento dei DAA. Quest’ultimi hanno mostrato efficacia e sicurezza praticamente in tutti i soggetti Hcv positivi senza limitazioni di età e copatologie. Eradicare l’infezione da Hcv equivale a ridurre a livello globale il rischio di mortalità e morbidità da cause epatiche ed extraepatiche”.L’OPPORTUNITÀ DEGLI SCREENING CONGIUNTI