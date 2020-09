Elisabetta Gregoraci e Briatore, dopo anni la verità: perchè hanno divorziato (Di venerdì 25 settembre 2020) La loro è stata una delle storie d’amore più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Lui è uno dei maggiori imprenditori di questo Paese, re dei locali più glamour e proprietario di resort e locali di lusso in Italia e Francia. Lei oggi è un’amatissima conduttrice, con un passato da valletta e showgirl. Bellezza mozzafiato, calabrese doc. dopo 12 anni di matrimonio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno deciso di lasciarsi, dopo aver avuto anche un bambino insieme. Ma cosa è successo davvero alla coppia? La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 settembre 2020) La loro è stata una delle storie d’amore più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Lui è uno dei maggiori imprenditori di questo Paese, re dei locali più glamour e proprietario di resort e locali di lusso in Italia e Francia. Lei oggi è un’amatissima conduttrice, con un passato da valletta e showgirl. Bellezza mozzafiato, calabrese doc.12di matrimonioe Flaviodeciso di lasciarsi,aver avuto anche un bambino insieme. Ma cosa è successo davvero alla coppia? La storia d’amore trae Flavioe Flavio...

