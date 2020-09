Camorra, colpo al ‘Quarto sistema”: 12 arresti nel Napoletano (Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – Eseguita stamattina – da squadra mobile della Questura di Napoli, carabinieri e polizia di Torre Annunziata – un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda nei confronti di 12 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalita’ di affermare la supremazia di un nuovo clan a Torre Annunziata, denominato ‘Quarto sistema’ o ‘Sauriell – Scarpa’, in aperto e dichiarato contrasto con i clan storicamente egemoni su questo territorio (Gionta e Gallo Cavalieri). Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – Eseguita stamattina – da squadra mobile della Questura di Napoli, carabinieri e polizia di Torre Annunziata – un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda nei confronti di 12 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalita’ di affermare la supremazia di un nuovo clan a Torre Annunziata, denominato ‘Quarto sistema’ o ‘Sauriell – Scarpa’, in aperto e dichiarato contrasto con i clan storicamente egemoni su questo territorio (Gionta e Gallo Cavalieri).

ViViCentro : Torre Annunziata: l' Operazione anticamorra di Carabinieri e Polizia porta all'arresto di 12 persone, inferto duro… - puntomagazine : I 12 sono gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di m… - Patt16889426 : Nuovo colpo di Zingaretti, soldi ad aziende legate alla camorra per la compera di mascherine,certo che Zinga scegl… - Stefano02971282 : La camorra si agita, ha capito che questo sarà l'ultimo anno e sta cercando il colpo di coda finale. #ndm fino al f… - emigrat_italian : Elezioni, Ciarambino: mani nuove per Campania. Non più Mastella, De Mita e Pomicino! Alla faccia ahó, vole eliminar… -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra colpo Camorra, colpo ai clan di Scampia: 13 arresti Il Messaggero Torre Annunziata: operazione anticamorra, arrestate 12 persone: duro colpo al “Quarto Sistema”

Stamattina personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata e militari del Nu ...

Torre Annunziata - Operazione Anticamorra. Carabinieri e Polizia arrestano 12 persone. Tutti i nomi

«L’operazione di questa mattina – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – è l’ennesimo colpo inferto da magistratura e forze dell’ordine alla criminalità organizzata, ma non solo. Rappresenta, infatti, ...

Stamattina personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata e militari del Nu ...«L’operazione di questa mattina – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – è l’ennesimo colpo inferto da magistratura e forze dell’ordine alla criminalità organizzata, ma non solo. Rappresenta, infatti, ...