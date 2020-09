Camera dei deputati argentina | si dimette dopo un bacio scappato in diretta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Aveva forse dimenticato di avere la web cam accesa e di essere innazionale, il deputato che a causa di un incidente hot si è dimesso. Juan Ameri (Fonte foto: web)Si chiama Juan Emilio Ameri ed a dire il vero, oltre ad essere un deputato della, è anche un gran distratto. Un incidente in web cam, davanti agli occhi increduli di centinaia di colleghi, gli è costato la carica. Lui lo ha definito solo “Un gesto d’affetto”, ma si potrebbe tranquillamente parlare di immagini molto hot. Colpevole forse la bella fidanzata, che durante lo svolgimento del suo lavoro gli si è seduta sulle gambe? Avranno tempo per discuterne in casa. Ameri:la figuraccia arrivano le dimissioni Il momento del(Fonte foto: web)A causa ...

Scandalo in Argentina: deputato bacia seno della compagna durante videoconferenza col governo Grande imbarazzo in Argentina, a seguito di una videoconferenza "piccante", una seduta virtuale della Came ...