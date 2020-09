Basket | l’Umana Reyer Venezia apre le porte del PalaTaliercio a 700 persone

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) In vista dell’esordio in campionato contro l’Happy Casa Brindisi, l’Umanamette ila disposizione di 700. A renderlo noto è la società veneta, che iniziato la vendita dei biglietti: 18 euro il prezzo degli Over 24, con gli abbonati della stagione 2019/2020 che avranno la precedenza. “Non appena lo scenario sarà più chiaro – scrive lanel suo sito – e ci saranno le condizioni per aumentare il numero di spettatori presenti al Taliercio, la società valuterà tutte le possibili opzioni, ma ad ora e’ impossibile effettuare previsioni”.