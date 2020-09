Bar e ristoranti chiusi per il Covid a Napoli: ma era una bufala. La protesta dei commercianti (Di venerdì 25 settembre 2020) “In riferimento alla clamorosa fake news che sta circolando da stamattina sui social circa la chiusura di tutti i ristoranti, bar, pub e locali affini di Napoli e provincia da domani in poi ci preme smentire nettamente”. E’ quanto si legge in una nota firmata, tra l’altro, dai titolri di Terrazza Calabritto, J SUSHI, L’altro Loco, Cantine Sociali, Ristorante I Re di Napoli, 12 MORSI Burger & Friends, La Salumeria Alcolica, Fresco. il Gran Caffe Cimmino e Muu Muuzzarella. “I nostri esercizi commerciali – continua il comunicato – hanno chiuso prima ancora del primo dpcm del Presidente Conte, ci siamo da subito assunti le nostre responsabilità. Dal 21 maggio, data della riapertura delle nostre attività in Campania, abbiamo fatto di tutto per rispettare le indicazioni del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020) “In riferimento alla clamorosa fake news che sta circolando da stamattina sui social circa la chiusura di tutti i, bar, pub e locali affini die provincia da domani in poi ci preme smentire nettamente”. E’ quanto si legge in una nota firmata, tra l’altro, dai titolri di Terrazza Calabritto, J SUSHI, L’altro Loco, Cantine Sociali, Ristorante I Re di, 12 MORSI Burger & Friends, La Salumeria Alcolica, Fresco. il Gran Caffe Cimmino e Muu Muuzzarella. “I nostri esercizi commerciali – continua il comunicato – hanno chiuso prima ancora del primo dpcm del Presidente Conte, ci siamo da subito assunti le nostre responsabilità. Dal 21 maggio, data della riapertura delle nostre attività in Campania, abbiamo fatto di tutto per rispettare le indicazioni del ...

