Atalanta, Gosens: "Scudetto? Inter favorita più della Juventus. Poi Milan, noi e Napoli…" (Di venerdì 25 settembre 2020) Dall'esordio con la Nazionale tedesca fino alla nuova stagione di Serie A che per l'Atalanta inizia questo sabato con la sfida col Torino visto il rinvio della prima giornata. Intervistata da Goal e DAZN, Robin Gosens ha parlato delle sue aspettative per la nuova annata e non solo.Gosens: Nazionale e Serie Acaption id="attachment 981421" align="alignnone" width="640" Gosens (getty images)/captionParte dal debutto con la Germania avvenuto in Nations League: "Devo dire che è stato indescrivibile", ha affermato l'esterno sinistro. "Una grande esperienza, anche perché ho giocato entrambe le partite fin dall'inizio. Il momento in cui ho ascoltato l'inno nazionale mi rimarrà sempre nel cuore".E poi il campionato e gli obiettivi stagionali della sua ...

