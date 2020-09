Arriva anche l’ok definitivo della Regione: 1.000 biglietti per Benevento-Inter (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Era atteso l’ultimo ‘via libera’ ed è Arrivato in serata. La Regione Campania, ad integrazione della precedente ordinanza in materia, ha confermato l’ok alla partecipazione di mille spettatori alle gare di serie A in programma sul territorio campano nei giorni del 27 settembre e del 30 settembre. In quest’ultima data è prevista proprio la sfida tra il Benevento di Inzaghi e l’Inter di Conte al Ciro Vigorito. Esclusa, per il momento, la gara con il Bologna di domenica 4 ottobre. Il club giallorosso, attraverso una nota diramata nelle scorse ore, aveva annunciato di aver fatto richiesta per aprire i cancelli a mille tifosi attraverso l’acquisto di tagliandi sul circuito Ticket One. Una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Era atteso l’ultimo ‘via libera’ ed èto in serata. LaCampania, ad integrazioneprecedente ordinanza in materia, ha confermato l’ok alla partecipazione di mille spettatori alle gare di serie A in programma sul territorio campano nei giorni del 27 settembre e del 30 settembre. In quest’ultima data è prevista proprio la sfida tra ildi Inzaghi e l’di Conte al Ciro Vigorito. Esclusa, per il momento, la gara con il Bologna di domenica 4 ottobre. Il club giallorosso, attraverso una nota diramata nelle scorse ore, aveva annunciato di aver fatto richiesta per aprire i cancelli a mille tifosi attraverso l’acquisto di tagliandi sul circuito Ticket One. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva anche Forte ondata di maltempo sull'Italia. Arriva anche la neve! MountainBlog Oroscopo Paolo Fox 26-27 settembre 2020/ L’Ariete è nervoso, per il Toro un “bel centro”

Se foste alla ricerca dell’oroscopo Paolo Fox per l’ultimo weekend di settembre, magari in vista di un impegno di lavoro importante, di un incontro con una persona speciale, oppure, di un esame all’un ...

CORONAVIRUS | L’OMS: “Brava Italia”. Conte rilancia. Speranza: “Livello di attenzione alto” [VIDEO]

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un tweet, postando un video che racconta l’esperienza italiana nella lotta a Covid-19, sottolinea: “L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad esser ...

