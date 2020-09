Amplificatori di segnale per cellulare | ecco come funzionano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 settembre 2020) Glididi telefoni cellulari sono un mercato in crescita che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni passando dalle aree rurali agli scenari urbani. Alcune persone si chiedono se glidisiano realmente funzionanti o se semplicemente si tenda ad “amplificare”, perdonate il gioco di parole, la loro efficacia. La preoccupazione è perfettamente valida, soprattutto per un dispositivo che potrebbe troppo bello per essere vero. Cerchiamo allora di capirne di più Cos’è un amplificatore di? Un amplificatore didi telefonoè un’apparecchiatura elettronica che migliora le reti 2G, 3G e 4G LTE esistenti. Oggigiorno, ovviamente sono gli ...