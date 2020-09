Zero: 'L'orizzonte che si restringe e tante cose da dire ancora' (Di giovedì 24 settembre 2020) Settanta. Un numero importante, ma non abbastanza per raccontare le molteplici sfumature di un talento musicale che negli anni ha regalato al mondo emozioni vere, parlando anche della concretezza del ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 settembre 2020) Settanta. Un numero impor, ma non abbastanza per raccontare le molteplici sfumature di un talento musicale che negli anni ha regalato al mondo emozioni vere, parlando anche della concretezza del ...

GazzettaDelSud : #Zero: «L’orizzonte che si restringe e tante cose da dire ancora» - SCavatton : Alle 17.48 che ha detto Fico? E adesso? Chi andrà a capo del movimento? Di Maio? Crimi? ? Di Battista se non mi s… - andrew_mella : Caldo umido, il display indica i trentaquattro gradi sopra lo zero. Il cielo è opaco. Le ciminiere affollano l’oriz… - PharrisGiacomo : Viene come sarebbe andato in Cina, zero motivazioni tecniche, solo soldi, lacrime e sangue all’orizzonte -