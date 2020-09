Verona | incendio nella casa di riposo | maxi-operazione di evacuazione di 100 tra ospiti e operatori | “Tutti salvi | quasi un miracolo”

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Una tragedia enorme, che avrebbe potuto avere risvolti molto più gravi. Sono felice che nessun ospite si sia fatto male, èun miracolo”. Sono le parole di Giovanni Ruta, il sindaco di Albaredo d’Adige, paese in provincia didove oggi unha devastato ladiCa’ Dei Nonni. Feriti e intossicati, tutti in modo lieve, non sono più di 6-7, ma il rogo ha chiamato i soccorritori a una massicciadidegli: oltre 80 anziani sono stati trasferiti nel palazzetto dello sport del paese. Sulla via che porta alladisono stati allineati a bordo strada, in entrambe le corsie, i letti con gli anziani con le mascherine ...

TgrVeneto : #Fiamme #Incendio A fuoco il tetto di una casa di riposo di Albaredo d'Adige #Verona. Evacuati gli 83 ospiti e i 19… - fattoquotidiano : Verona, incendio nella casa di riposo: maxi-operazione di evacuazione di 100 tra ospiti e operatori: “Tutti salvi,… - gianluca_sanzo : RT @larenait: L'aggiornamento sull'incendio scoppiato in provincia di #Verona - lastagistaspa : RT @TgrVeneto: #Fiamme #Incendio A fuoco il tetto di una casa di riposo di Albaredo d'Adige #Verona. Evacuati gli 83 ospiti e i 19 operator… - AgReds : RT @repubblica: Video Incendio sul tetto di una residenza per anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Verona incendio

Un incendio è divampato in una residenza per anziani nel Veronese. Due le persone rimaste ferite. ALBAREDO D’ADIGE (VERONA) – Un incendio è divampato in una residenza per anziani ad Albaredo d’Adige, ...VERONA. L'intervento dei vigili del fuoco nello spegnimento dell'incendio divampato oggi, 24 settembre, intorno alle 11.40 in una residenza per anziani ad Albaredo d'Adige. Evacuati 83 ospiti e 19 ope ...