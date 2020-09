Trent’anni | oggi | ‘oh mamma’ | che faccio? Pensieri di fronte un aut-aut

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Mamma trentenne, indipendente, femminista e realizzata cercasi!sembra sempre più difficile trovare mamme giovani che riescano a far convivere le lancette del famoso orologio biologico con il desiderio di indipendenza e di realizzazione professionale. Questo perché essere mamma diventa sempre più una scelta sul piano di un aut-aut: o questo, o il resto. E perché sembra che la maternità invece di sostenerla, vogliano cancellarla. Supermamme ad ogni costo? – Photo Credit: tatoenjoy on freepik.comA trentuno anni, se vivi da sola, sgomiti per la tua indipendenza ed affermazione professionale e provi pure a portare avanti una visione femminista della vita, le domande che ti sentirai fare più spesso sono: “ma un compagno non ce l’hai? ma non pensi al matrimonio? ma quando pensi di avere un figlio? guarda che ...