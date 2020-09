Suarez, addio al Barcellona in lacrime: “Un mese di bugie, me ne vado a testa alta” (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suarez ha detto addio al Barcellona per trasferirsi all’Atletico Madrid. lacrime per l’attaccante uruguaiano nel corso dell’ultima conferenza stampa: “E’ stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante cose. Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione. Il mio rapporto con Messi, tutto il mondo lo conosce. Quando sono arrivato a Barcellona mi dicevano ‘attento a Leo’ ma il tempo in cui siamo stati insieme abbiamo sempre provato a rendere al massimo, e ora me ne vado a testa alta. Voglio ringraziare il club che ha creduto in me dopo un errore che commisi prima di firmare. Sarò sempre riconoscente per come sono stato trattato. Oggi termina una tappa della mia ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Luisha dettoalper trasferirsi all’Atletico Madrid.per l’attaccante uruguaiano nel corso dell’ultima conferenza stampa: “E’ stato unpazzesco, in cui si sono inventati tante cose. Hanno dettoe cose che suscitano indignazione. Il mio rapporto con Messi, tutto il mondo lo conosce. Quando sono arrivato ami dicevano ‘attento a Leo’ ma il tempo in cui siamo stati insieme abbiamo sempre provato a rendere al massimo, e ora me nealta. Voglio ringraziare il club che ha creduto in me dopo un errore che commisi prima di firmare. Sarò sempre riconoscente per come sono stato trattato. Oggi termina una tappa della mia ...

