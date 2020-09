Monza, Berlusconi scatenato: arriva anche Boateng dalla Fiorentina (Di giovedì 24 settembre 2020) Monza - Il Monza è scatenato e nella notte tra mercoledì e giovedì ha messo a segno un altro grande colpo di calciomercato. Kevin Prince Boateng lascia infatti la Fiorentina e si trasferisce in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020)- Ile nella notte tra mercoledì e giovedì ha messo a segno un altro grande colpo di calciomercato. Kevin Princelascia infatti lae si trasferisce in ...

adriandelmonte : Kevin-Prince Boateng to join Silvio Berlusconi’s Monza in Serie B! ???? Last 2 years: Sassuolo ?? Barcelona ?? Fior… - MCriscitiello : Per il primo giorno di scuola, Silvio Berlusconi ha regalato un astuccio del Monza Calcio a tutti i bambini delle s… - MCriscitiello : Ecco il regalo di Berlusconi ai bambini delle scuole di Monza @tvdellosport - marcovarini : La lettera di Paolo Berlusconi ai tifosi del #Monza, pubblicata oggi sul @ilcittadinomb: ???? - iltifososocial : RT @SerieA_TheMovie: #Boateng al Monza. Colpaccio per Berlusconi! -