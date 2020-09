Massimo Giletti e la sua sindrome dell’abbandono (Di giovedì 24 settembre 2020) Sotto scorta e con piglio grave, Massimo Giletti ha presentato oggi a Roma la nuova edizione de «L’Arena», che torna su La7 da domenica 27 settembre alle 20.30. Torinese, 58 anni, equidistante ma spesso anche equivicino a tanti potenti (rimarchevoli la scorsa stagione alcuni dolcissimi botta e risposta in studio con Matteo Salvini), Giletti è scortato suppergiù da metà luglio, quando, in un’intercettazione telefonica carpitagli in carcere, il boss Filippo Graviano si era risentito perché il giornalista, in una puntata del suo programma, aveva fatto i nomi di alcuni dei mafiosi del famoso elenco dei 300 usciti dalle prigioni causa emergenza Coronavirus. Un’esternazione da condannare subito senza se e senza ma, come aveva immediatamente fatto il ministro della Giustizia, Antonio ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Sotto scorta e con piglio grave,ha presentato oggi a Roma la nuova edizione de «L’Arena», che torna su La7 da domenica 27 settembre alle 20.30. Torinese, 58 anni, equidistante ma spesso anche equivicino a tanti potenti (rimarchevoli la scorsa stagione alcuni dolcissimi botta e risposta in studio con Matteo Salvini),è scortato suppergiù da metà luglio, quando, in un’intercettazione telefonica carpitagli in carcere, il boss Filippo Graviano si era risentito perché il giornalista, in una puntata del suo programma, aveva fatto i nomi di alcuni dei mafiosi del famoso elenco dei 300 usciti dalle prigioni causa emergenza Coronavirus. Un’esternazione da condannare subito senza se e senza ma, come aveva immediatamente fatto il ministro della Giustizia, Antonio ...

