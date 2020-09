Le Sardine tornano a pungere, Santori: “Salvini bollito già dal 2019” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori torna a parlare dopo le elezioni regionali. Ennesima bordata nei confronti di Matteo Salvini Ormai da un anno le Sardine si sono guadagnate un loro spazio nella “politica” italiana. Pur non essendo un vero partito, hanno una notevole influenza e un grande impatto mediatico, tanto da prendersi parte dei meriti della vittoria alle regionali del centrosinistra in Toscana. Proprio dopo le elezioni, Mattia Santori il leader del movimento nato per puro caso durante delle manifestazioni in Piazza Maggiore a Bologna, è tornato a dire la sua, attaccando quello che è da sempre il suo bersaglio preferito: Matteo Salvini. La sconfitta della Lega in alcune regioni secondo Santori è solo la conferma che ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Il leader del movimento delleMattiatorna a parlare dopo le elezioni regionali. Ennesima bordata nei confronti di Matteo Salvini Ormai da un anno lesi sono guadagnate un loro spazio nella “politica” italiana. Pur non essendo un vero partito, hanno una notevole influenza e un grande impatto mediatico, tanto da prendersi parte dei meriti della vittoria alle regionali del centrosinistra in Toscana. Proprio dopo le elezioni, Mattiail leader del movimento nato per puro caso durante delle manifestazioni in Piazza Maggiore a Bologna, è tornato a dire la sua, attaccando quello che è da sempre il suo bersaglio preferito: Matteo Salvini. La sconfitta della Lega in alcune regioni secondoè solo la conferma che ...

Sardine, la lettera di Santori alla politica: "Non avete più scuse"

Il leader delle Sardine Mattia Santori ha lanciato un atto d'accusa contro la politica italiana, accusandola di essere lontana dai propri elettori. A pochi giorni dai risultati delle elezioni regional ...

Un partito che rimanda le battaglie sui diritti fondamentali non merita l'eredità dei grandi partiti di sinistra", tuona il capo delle Sardine. "Se non vogliamo che vinca la pancia, torniamo a parlare ...

Il leader delle Sardine Mattia Santori ha lanciato un atto d'accusa contro la politica italiana, accusandola di essere lontana dai propri elettori. A pochi giorni dai risultati delle elezioni regional ...Un partito che rimanda le battaglie sui diritti fondamentali non merita l'eredità dei grandi partiti di sinistra", tuona il capo delle Sardine. "Se non vogliamo che vinca la pancia, torniamo a parlare ...