Lazio, nuova impennata: +230 casi in 24 ore Il secondo dato peggiore di sempre (Di giovedì 24 settembre 2020) nuova impennata di nel Lazio. Dopo il record assoluto dell'altro giorno, con 238 casi, e la diminuzione di mercoledì, nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati 230 nuovi casi . Di questi ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020)di nel. Dopo il record assoluto dell'altro giorno, con 238, e la diminuzione di mercoledì, nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati 230 nuovi. Di questi ...

ZeniaConfusa : RT @tobiazevi: Nel VII Municipio di #Roma la maggioranza grillina si astiene, e impedisce così lo sgombro di uno spazio Inail in via Amulio… - appassionat : RT @tobiazevi: Nel VII Municipio di #Roma la maggioranza grillina si astiene, e impedisce così lo sgombro di uno spazio Inail in via Amulio… - EvasoreHonesto : RT @tobiazevi: Nel VII Municipio di #Roma la maggioranza grillina si astiene, e impedisce così lo sgombro di uno spazio Inail in via Amulio… - siceid : RT @tobiazevi: Nel VII Municipio di #Roma la maggioranza grillina si astiene, e impedisce così lo sgombro di uno spazio Inail in via Amulio… - edigram : RT @tobiazevi: Nel VII Municipio di #Roma la maggioranza grillina si astiene, e impedisce così lo sgombro di uno spazio Inail in via Amulio… -