'L'assassino si è accanito sul corpo di Eleonora Manta' (Di giovedì 24 settembre 2020) Daniele De Santis ed Eleonora Manta sono stati uccisi con particolare efferatezza. Questo spiega la prima parte dell'autopsia sui due fidanzati trovati morti a casa loro in via Montello a Lecce ... Leggi su today (Di giovedì 24 settembre 2020) Daniele De Santis edsono stati uccisi con particolare efferatezza. Questo spiega la prima parte dell'autopsia sui due fidanzati trovati morti a casa loro in via Montello a Lecce ...

LucaBizzarri : A Genova @matteosalvinimi dice di “essere cresciuto a pane e De André”. Chissà se ricorda che quello per cui il pes… - borghi_claudio : E nei titoli scompare d'incanto il migrante assassino per lasciare il posto al migrante INCREDULO ?? - matteosalvinimi : Belpietro: 'L’assassino deve per forza essere matto. Lo pretende il luogo comunismo che tira le fila del partito pr… - redcoldflower : RT @hsylespink: c'è un assassino che gira per la mia città e non so come prenderla questa cosa ?????? - diamante1501 : Insopportabile che sia indagato il carabiniere....l assassino doveva uccidere anche lui? -