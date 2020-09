La figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata | l’annuncio del papà

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ladioggi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, attraverso un post sui social, per condividere con i fan la gioia di poter accogliere in famiglia la sua primogenita.ha postato una foto in bianco e nero scattata alla manina della bimba. A stringerla in modo rassicurante è la manona tatuata del papà. Un classico scatto che celebra la nascita di una bimba e tutto l’amore diMain espresso in poche parole sui social. L’artista ha provato a spiegare le sensazioni di questi momenti, pregni d’amore per un esserino minuscolo che da oggi inizierà il suo percorso nel mondo. “L’amore che provo per questo minuscolo ...