Elezioni comunali Lecco, Ciresa chiede l'ultimo sforzo: "Voglio una città pulita e sicura"

Lecco, 24 settembre 2020 - «Ripartiamo dall'1-0, nonostante il mio avversario continui a sostenere che siamo sullo 0-0. Certo quell'1-0 non è bastato a farci vincere al primo turno ma resta una ...

