Docenti e personale scolastico in protesta: "La scuola non è un luogo sicuro" (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scendono in piazza per protestare maestre, educatrici e personale scolastico sotto la sede del Comune per rivendicare l'apertura delle scuole in sicurezza. I manifestanti chiedono a gran voce al sindaco, Luigi de Magistris, che il protocollo Covid sia applicato anche nelle scuole comunali. Secondo quanto denunciano, nelle scuole materne e negli asili nido non è stata fatta una vera e propria igienizzazione, mancano i saponi, non sono stati individuati i referenti Covid, manca il personale per effettuare la misurazione della temperatura, non c'è certezza rispetto ai dpi e in particolare rispetto ai guanti indispensabili per poter cambiare i pannolini ai bimbi dei nidi e non è stata posizionata la segnaletica orizzontale e verticale.

Avezzano. È suonata la campanella nelle scuole abruzzese per un ritorno in classe dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. Le scuole, per garantire un ritorno in sicurezza in classe per studen ...

Scuola, la preside del Vittorio Emanuele: "Aspettiamo i docenti dall'Ufficio regionale"

Mancano i docenti, mancano i banchi, mancano le mascherine. Sembra quasi una litania quella pronunciata dai dirigenti scolastici. Una preghiera, quasi, nella speranza che qualcuno, al Ministero o all' ...

Avezzano. È suonata la campanella nelle scuole abruzzese per un ritorno in classe dopo lo stop causato dall'emergenza coronavirus. Le scuole, per garantire un ritorno in sicurezza in classe per studen ...