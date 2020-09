Coronavirus, in Lombardia crescono ancora i nuovi positivi (+229) con meno tamponi. Dieci i decessi, ieri nessuno (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre Il bollettino del 24 settembre I dati di oggi 24 settembre 2020 Oggi sono +229 i casi di Coronavirus in Lombardia. 32 sono quelli debolmente positivi, 11 a seguito di test sierologici. ieri, invece, erano +196. Le vittime oggi, 24 settembre, sono 10, ieri nessuna, per un totale di 16.935 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 303 (ieri 308), ovvero -5 solo nelle ultime 24 ore. Massima attenzione alle terapie intensive: oggi sono 31 (-2), ieri 33. I guariti sono 77.973, i dimessi 1.499 per un totale di 79.472 (+275). Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di +21.369 per un totale di 2.012.281 ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre Il bollettino del 24 settembre I dati di oggi 24 settembre 2020 Oggi sonoi casi diin. 32 sono quelli debolmente, 11 a seguito di test sierologici., invece, erano +196. Le vittime oggi, 24 settembre, sono 10,nessuna, per un totale di 16.935dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 303 (308), ovvero -5 solo nelle ultime 24 ore. Massima attenzione alle terapie intensive: oggi sono 31 (-2),33. I guariti sono 77.973, i dimessi 1.499 per un totale di 79.472 (+275). Il numero dieffettuati nelle ultime 24 ore è di +21.369 per un totale di 2.012.281 ...

