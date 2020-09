Challenger Forlì 2020: termina l’avventura di Caruso, eliminato da Harris (Di giovedì 24 settembre 2020) Lloyd Harris è stato il fautore dell’eliminazione di Salvatore Caruso dal Challenger di Forlì 2020, avvenuta in due set terminati 7-6(1), 7-5. Dal risultato menzionato si può comprendere come il testa a testa sia stato sostanzialmente equilibrato, sebbene abbia prevalso la concretezza del sudafricano nei momenti clou del match: servizio straordinariamente efficace e colpi da fondocampo pragmatici, elementi vincenti per Harris. Caruso saluta il torneo italiano ai quarti di finale, confermando il trend negativo contro l’opponente classe ’97: appuntamento al Roland Garros, grande occasione per mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Lloydè stato il fautore dell’eliminazione di Salvatoredaldi Forlì, avvenuta in due setti 7-6(1), 7-5. Dal risultato menzionato si può comprendere come il testa a testa sia stato sostanzialmente equilibrato, sebbene abbia prevalso la concretezza del sudafricano nei momenti clou del match: servizio straordinariamente efficace e colpi da fondocampo pragmatici, elementi vincenti persaluta il torneo italiano ai quarti di finale, confermando il trend negativo contro l’opponente classe ’97: appuntamento al Roland Garros, grande occasione per mettersi in mostra in un palcoscenico prestigioso.

WeAreTennisITA : Musetti ?? Nel Challenger di Forlì il nostro Lorenzo batte la testa di serie numero 1, l'americano Francis Tiafoe co… - WeAreTennisITA : Musetti non si ferma più? Battuto anche Andreas Seppi per 6-3 6-1, è in semifinale nel challenger di Forlì. Attende… - livetennisit : Challenger Forlì: Il resoconto dei quarti di finale. Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino in semifinale. Musetti ” I… - Leonard40959202 : Al Challenger di Forlì domani in progrmma le semifinali con in campo i nostri Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino. - sportface2016 : Dove e quando seguire il match tra #Musetti e #Harris, valido per le semifinali del #ChallengerForlì 2020 -

