Centro d’accoglienza di via Cocchia | altri 4 positivi al Covid

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sono evoluzioni sulla vicenda che ha visto coinvolti gli ospiti deld’accoglienza per migranti di via. Dai tamponi effettuati sui 65 ospiti e sui 12 operatori della struttura sono emerse quattrotà (una corrispondente a un minore) alle quali va aggiunta quella del gestore del, attualmente in isolamento domiciliare. I quattro, ospiti del, dovranno osservare il periodo di isolamento all’interno dello stabile. Sul luogo ci sono i carabinieri che stanno effettuando il servizio di vigilanza per evitare che qualcuno degli ospiti violi le disposizioni. L'articolod’accoglienza di via4 ...