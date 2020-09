Calenda sbotta su La7: “Noi liberali non siamo dei panda. Azione nei sondaggi è arrivata al 4,2% in 9 mesi, la Meloni in 5 anni” (Di giovedì 24 settembre 2020) Scontro vivace a “Omnibus” (La7) tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e il giornalista di Libero, Francesco Specchia, sul futuro del partito dell’ex ministro. Specchia, che pur si professa liberale, ironizza sullo scarso consenso dei liberali stessi nel paese, irritando palesemente Calenda: “I liberali sono dei panda? Questa cosa che i liberali si danno dei ‘pirla’ da soli è una delle ragioni per cui sono dei panda. Ricordo che la Meloni è arrivata al 4,2% nei sondaggi in 5 anni, noi di Azione a quella percentuale ci siano arrivati in 9 mesi”. Il leader di Azione difende il proprio operato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Scontro vivace a “Omnibus” (La7) tra il leader di, Carlo, e il giornalista di Libero, Francesco Specchia, sul futuro del partito dell’ex ministro. Specchia, che pur si professa liberale, ironizza sullo scarso consenso deistessi nel paese, irritando palesemente: “Isono dei? Questa cosa che isi danno dei ‘pirla’ da soli è una delle ragioni per cui sono dei. Ricordo che laal 4,2% neiin 5 anni, noi dia quella percentuale ci siano arrivati in 9”. Il leader didifende il proprio operato e ...

