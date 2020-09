Benedetto XVI, parla la stampa tedesca: “Dopo la morte del fratello, si è aggravata un’infezione al viso” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla stampa tedesca giungono notizie preoccupanti riguardo le condizioni di salute di Benedetto XVI. Giunta al giornale tedesco Passauer Neue Presse, l’indiscrezione è stata rivelata dallo scrittore Peter Seewald, il biografo del papa emerito. Cosa sta accadendo a Bendetto XVI? GRAVE LUTTO: LA morte DEL fratello – Ad aggravare le condizioni di salute del papa emerito è stato sicuramente … L'articolo Benedetto XVI, parla la stampa tedesca: “Dopo la morte del fratello, si è aggravata un’infezione al viso” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Dallagiungono notizie preoccupanti riguardo le condizioni di salute diXVI. Giunta al giornale tedesco Passauer Neue Presse, l’indiscrezione è stata rivelata dallo scrittore Peter Seewald, il biografo del papa emerito. Cosa sta accadendo a Bendetto XVI? GRAVE LUTTO: LADEL– Ad aggravare le condizioni di salute del papa emerito è stato sicuramente … L'articoloXVI,la: “Dopo ladel, si èun’infezione al viso”

